Bensu Soral kimdir, nereli? Cam Tavanlar Leyla kimdir? Bensu Soral eşi kim, kaç yaşında?

Ablası Hande Soral'ın desteğiyle beraber oyunculuğa başlangıç yapan ve Güzel Sanatlar Fakültesi okuyan Bensu Soral kimdir, nereli soruları merak konusu oldu. Başarılı isim, 9 Haziran Çarşamba günü Show TV'de yayınlanacak olan romantik komedi türündeki Cam Tavanlar dizisinde Leyla karakterini canlandıracak. Peki Bensu Soral kimdir, nereli?

BENSU SORAL KİMDİR, NERELİ? CAM TAVANLAR LEYLA KİMDİR? BENSU SORAL KAÇ YAŞINDA?

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiş olan Bensu Soral 30 yaşındadır ve Bedirhan isimli bir çift yumurta ikizi bulunmaktadır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olan Soral, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim almaktadır. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlangıç yapan oyuncu, ilk kez Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. 2008 senesinde vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Ardından Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerden olan Miray'ı, 2015 senesinde ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın "Kader" isimli şarkısına çekilen klipte yer almıştır.