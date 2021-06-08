MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bensu Soral kimdir, nereli? Cam Tavanlar Leyla kimdir? Bensu Soral eşi kim, kaç yaşında?

Bensu Soral kimdir, nereli? Cam Tavanlar Leyla kimdir? Bensu Soral eşi kim, kaç yaşında?

08.06.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim alan ve ablası Hande Soral'ın desteğiyle beraber oyunculuğa başlayan Bensu Soral kimdir sorusu merak ediliyor. Genç ve başarılı isim, 9 Haziran günü Show TV'de yayın hayatına başlayacak olan Cam Tavanlar dizisinde Leyla karakterini canlandıracak. Peki Bensu Soral kimdir, nereli? Cam Tavanlar Leyla kimdir? Bensu Soral eşi kim, kaç yaşında? İşte yanıtı...

Bensu Soral kimdir, nereli? Cam Tavanlar Leyla kimdir? Bensu Soral eşi kim, kaç yaşında?

Ablası Hande Soral'ın desteğiyle beraber oyunculuğa başlangıç yapan ve Güzel Sanatlar Fakültesi okuyan Bensu Soral kimdir, nereli soruları merak konusu oldu. Başarılı isim, 9 Haziran Çarşamba günü Show TV'de yayınlanacak olan romantik komedi türündeki Cam Tavanlar dizisinde Leyla karakterini canlandıracak. Peki Bensu Soral kimdir, nereli?

BENSU SORAL KİMDİR, NERELİ? CAM TAVANLAR LEYLA KİMDİR? BENSU SORAL KAÇ YAŞINDA?

asi-olan-bensu-soral-ayricalik-elestirilerine-cevap-verdi-740x420

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiş olan Bensu Soral 30 yaşındadır ve Bedirhan isimli bir çift yumurta ikizi bulunmaktadır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olan Soral, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim almaktadır. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlangıç yapan oyuncu, ilk kez Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. 2008 senesinde vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Ardından Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerden olan Miray'ı, 2015 senesinde ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın "Kader" isimli şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

BENSU SORAL EŞİ KİM, EVLİ Mİ?

Oyuncu 2016 senesinde çekilmiş ve büyük reyting elde etmiş olan "İçerde" dizisinde Çetin Tekindor'un canlandırmış olduğu "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterine hayat vermiştir. 2019 senesinde ise Organize İşler: Sazan Sarmalı isimli sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırmıştır. 2018 senesinde hayatını Hakan Baş ile birleştirerek dünya evine girmiştir.

bensu-hakan-kapak_16_9_1538382670

BENSU SORAL ROL ALDIĞI DİZİLER

2021- Cam Tavanlar Leyla Başrol
2016-2017 İçerde Melek Yıldız Yardımcı karakter
2015 Tatlı Küçük Yalancılar Aslı Başrol
2012 Yol Ayrımı Ayşe Yardımcı karakter
2013 Vicdan Müge Yardımcı karakter
2014 Boynu Bükükler Miray Yardımcı karakter


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bikinili pozuna yorum yağdı! "Nasıl ya?"Bikinili pozuna yorum yağdı! "Nasıl ya?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.