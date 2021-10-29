Bensu Soral New York’tan paylaştığı dekolteli pozlarla sosyal medyayı salladı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bensu Soral, iş insanı Hakan Baş ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Yaşadığı stresli günleri geride bırakmak için aralarında Hande Erçel’in de olduğu bir grup arkadaşıyla New York’a gitti. 4.4 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı dekolteli pozlar ise sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan genç oyuncu son dönemde boşanma haberleriyle anılıyor. Ekranlarda son olarak Cam Tavanlar dizisiyle izleyici karşısına geçen Soral kısa bir mola verme kararı aldı.

Büstiyeriyle poz veren Bensu Soral sosyal medyayı salladı. Bensu Soral’ın göğüs dekolteli pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.



