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Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri Oğuzhan Koç Demet Özdemir düğününü gölgede bıraktı

29.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününe ünlüler akın ederken, düğünden yaypılan paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Instagram'da yapılan bir paylaşımda eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi görüntüleri dikkat çekti. İkilinin sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

2018 yılında Hakan Baş ile dünya evine giren oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Çift, evliliklerini kurtarmak için bir şans daha vermişti.

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününden paylaşım yapan arkadaşlarının yayınladığı videoda şaşkına çeviren detay dikkatlerden kaçmadı.

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Düğüne katılan Bensu Soral ve popüler şarkıcı Edis'in samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Pek çok ünlü ismin katıldığı düğünde, ikilinin sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi halleri yayınlanan bir videoda ortaya çıktı. Edis'e sarılan oyuncunun videoya çekildiğinden bihaber olduğu anlaşılıyor.

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Bensu Soral Demet Özdemir Oğuzhan Koç edis Oyuncu bensu
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