Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri Oğuzhan Koç Demet Özdemir düğününü gölgede bıraktı

2018 yılında Hakan Baş ile dünya evine giren oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Çift, evliliklerini kurtarmak için bir şans daha vermişti.

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününden paylaşım yapan arkadaşlarının yayınladığı videoda şaşkına çeviren detay dikkatlerden kaçmadı.

Düğüne katılan Bensu Soral ve popüler şarkıcı Edis'in samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok ünlü ismin katıldığı düğünde, ikilinin sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi halleri yayınlanan bir videoda ortaya çıktı. Edis'e sarılan oyuncunun videoya çekildiğinden bihaber olduğu anlaşılıyor.



