Mynet Trend

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde son durum ne? Geçtiğimiz günlerde ikilinin kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. İkili haberler sonrası el ele tatilde görüntülense de iddiaların önünü kesemedi. Bensu Soral, magazin gündemine damga vuran bu olay hakkında sessizliğini bozdu ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Bir hayli keyifli olan çift, ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuştu!

Bensu Soral, kıskançlık krizi yüzünden çıkan boşanma haberlerini net bir dille yalanladı.

'Bizi tanıyan insanlar öyle bir şey olmadığını biliyor. Haberleri çok üzülerek okuyoruz. Tamamen yalan bir haber' (Uçankuş)

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
Kıvrımlı model tatilde! Kıvrımlı model tatilde!
Mayolu pozlarından sonra ayakları olay olduMayolu pozlarından sonra ayakları olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan baş Bensu Soral

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Neil Armstrong'la ilgili gizli anlaşma ortaya çıktı!

Neil Armstrong'la ilgili gizli anlaşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Timur Emek ve Marcus Hyde hakkında yeni gelişme! Instagram affetmedi

'Organını' gösterdi Instagram cezayı kesti!

Kıvrımlı model Ashley Graham tatilde!

Kıvrımlı model tatilde!

Nurgül Yeşilçay'ın ayakları sosyal medyaya damga vurdu

Mayolu pozlarından sonra ayakları olay oldu

Volkan Konak'tan İmamoğlu'na övgü! 'O benim kıymetlimdir'

Volkan Konak'tan İmamoğlu'na övgü! 'O benim kıymetlimdir'

Türkan Şoray’dan 'çay saati' fotoğrafı olay oldu

'Sultan'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

Gamze Özçelik Kamerun'a gitti

'Beni masum yüreklerde arayın diyen Rabbim...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.