Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Bir hayli keyifli olan çift, ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuştu!

Bensu Soral, kıskançlık krizi yüzünden çıkan boşanma haberlerini net bir dille yalanladı.

'Bizi tanıyan insanlar öyle bir şey olmadığını biliyor. Haberleri çok üzülerek okuyoruz. Tamamen yalan bir haber' (Uçankuş)

