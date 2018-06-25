Bensu Soral ve İbrahim Çelikkol aynı dizide buluşuyor

En son Kanal D’de ‘Siyah Beyaz Aşk’ dizisiyle ekrana gelen İbrahim Çelikkol ile ‘İçerde’ dizisinin yıldızı Bensu Soral’ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Bensu Soral'a, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni ‘Çukur’ dizisinden teklif geldiği duyulmuştu. Gelen teklif, Soral’ı heyecanlandırsa da ünlü oyuncu fiyatını iki katına çıkarmıştı.

Oyuncunun yapım şirketiyle ortak noktada buluşursa el sıkışacağı iddia edilmişti.Bensu Soral, yeni sezonda İbrahim Çelikkol ile yeni bir projede buluşacak. İki ünlü isim, Star TV’de yayınlanacak ‘Su ve Ateş’ dizisinde başrolü paylaşacak

