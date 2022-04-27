Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi ve Polat Alemdar'ın sorgu sahnesi gündem oldu! Herkes onu konuşuyor

Türkiye Ligleri yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, bir dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisine göndermede bulundu. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın bir savcı tarafından sorgulandığı sahneye atıfta bulunuldu.

"ÇOK RAHAT, ÇOK PROFESYONEL..."

Savcı tarafından sorgulanan Polat Alemdar'ı dinleyen Aslan Akbey, Polat Alemdar'a hayran kalmıştı. Görünmez cam arkasında duran savcı ise, " 'Çok rahat, çok profesyonel' sözleriyle Polat Alemdar'a hayranlığını göstermişti. beIN Sports dün gece Karim Benzema'nın attığı panenka penaltısı sonrası aynı yorumu tweetledi. Kurtlar Vadisi'nin hayranları o tweete tepkisiz kalmadı...



