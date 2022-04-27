SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi ve Polat Alemdar'ın sorgu sahnesi gündem oldu! Herkes onu konuşuyor

Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi ve Polat Alemdar'ın sorgu sahnesi gündem oldu! Herkes onu konuşuyor

27.04.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Dün gece oynanan Manchester City-Real Madrid maçında Benzema'nın attığı 'Panenka' penaltısı sonrası göndermede bulunan beIN Sports, kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi ve Polat Alemdar'ın sorgu sahnesi gündem oldu! Herkes onu konuşuyor
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Ligleri yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, bir dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisine göndermede bulundu. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın bir savcı tarafından sorgulandığı sahneye atıfta bulunuldu.

"ÇOK RAHAT, ÇOK PROFESYONEL..."

Savcı tarafından sorgulanan Polat Alemdar'ı dinleyen Aslan Akbey, Polat Alemdar'a hayran kalmıştı. Görünmez cam arkasında duran savcı ise, " 'Çok rahat, çok profesyonel' sözleriyle Polat Alemdar'a hayranlığını göstermişti. beIN Sports dün gece Karim Benzema'nın attığı panenka penaltısı sonrası aynı yorumu tweetledi. Kurtlar Vadisi'nin hayranları o tweete tepkisiz kalmadı...

sdfsfs


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manchester City-Real Madrid maçında ilginç olay! Gol olmadan 10 saniye önce...Manchester City-Real Madrid maçında ilginç olay! Gol olmadan 10 saniye önce...
Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...
Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Son kullanma tarihi geçmeyen 7 yiyecek

Son kullanma tarihi geçmeyen 7 yiyecek

Herkes bunun lezzetini konuşacak! Bayramda kolayca yapacağınız baklava tarifi

Herkes bunun lezzetini konuşacak! Bayramda kolayca yapacağınız baklava tarifi

İftar için en kolay ve lezzetli menü! Ramazan’ın 25.günü menüsü

İftar için en kolay ve lezzetli menü! Ramazan’ın 25.günü menüsü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.