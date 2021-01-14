Benzersiz tadıyla başrolde! Mantarın bilmediğiniz faydaları! 1 bardak mantar...

Uzun yıllardır birçok farklı kültürün mutfağına lezzet katma konusundaki benzersiz tadıyla başroldedir. Zehirli mantarları doğada tanımak zor olabilir, bu nedenle her zaman güvenilir bir bakkal veya marketten satın almalısınız. Mantarlarınızı seçerken sert olduklarından, dokunulamayacak kadar nemli olmadıklarından ve küflenmediklerinden emin olun. Buzdolabında kese kağıdı içinde yaklaşık beş gün saklanabilirler. Kirleri fırçalayın ve kullanmaya hazır olduğunuzda hafifçe durulayın.

MANTAR YEMENİN BESLEYİCİ FAYDALARI

Yağsız, düşük sodyumlu, düşük kalorili ve kolesterolsüzdür. Ayrıca lif, vitamin ve minerallerle doludurlar. Besin faydaları mantarın türüne göre değişir. Ancak genel olarak, aşağıdaki besinlerin iyi bir kaynağıdırlar.

ANTİOKSİDANLAR

Antioksidanlar, vücudu kalp hastalığı ve kanser gibi durumlara neden olabilecek serbest radikallere zarar vermekten korumaya yardımcı olur. Ayrıca sizi yaşlanmadan kaynaklanan hasarlara karşı korurlar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirler. Mantarlar, selenyum adı verilen antioksidan bakımından zengindir.