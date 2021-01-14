Benzersiz tadıyla başrolde! Mantarın bilmediğiniz faydaları! 1 bardak mantar...

Uzun yıllardır birçok farklı kültürün mutfağına lezzet katma konusundaki benzersiz tadıyla başroldedir. Zehirli mantarları doğada tanımak zor olabilir, bu nedenle her zaman güvenilir bir bakkal veya marketten satın almalısınız. Mantarlarınızı seçerken sert olduklarından, dokunulamayacak kadar nemli olmadıklarından ve küflenmediklerinden emin olun. Buzdolabında kese kağıdı içinde yaklaşık beş gün saklanabilirler. Kirleri fırçalayın ve kullanmaya hazır olduğunuzda hafifçe durulayın.
Yağsız, düşük sodyumlu, düşük kalorili ve kolesterolsüzdür. Ayrıca lif, vitamin ve minerallerle doludurlar. Besin faydaları mantarın türüne göre değişir. Ancak genel olarak, aşağıdaki besinlerin iyi bir kaynağıdırlar.
Antioksidanlar, vücudu kalp hastalığı ve kanser gibi durumlara neden olabilecek serbest radikallere zarar vermekten korumaya yardımcı olur. Ayrıca sizi yaşlanmadan kaynaklanan hasarlara karşı korurlar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirler. Mantarlar, selenyum adı verilen antioksidan bakımından zengindir.
Beta glukan, kolesterolü iyileştirmek ve kalp sağlığını güçlendirmekle güçlü bir şekilde bağlantılı olan bir çözünür diyet lifi biçimidir. Ayrıca vücudunuzun kan şekerini düzenlemesine yardımcı olarak tip 2 diyabet riskini azaltır. İstiridye ve shiitake mantarlarının en etkili beta glukanlara sahip olduğuna inanılıyor.
Mantarlar, B vitaminleri bakımından zengindir: Bunlar riboflavin, niasin ve pantotenik asittir. Kombinasyon kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Riboflavin, kırmızı kan hücrelerine iyi gelir. Niasin, sindirim sistemi ve sağlıklı cildi korumak için iyidir. Pantotenik asit sinir sistemine iyi gelir ve vücudun ihtiyacı olan hormonları yapmasına yardımcı olur.
Bakır, vücudunuzun tüm vücuda oksijen vermek için kullanılan kırmızı kan hücrelerini yapmasına yardımcı olur. Mineral, sağlıklı kemik ve sinirlerin korunması gibi vücuttaki diğer işlemler için de önemlidir. Pişirdikten sonra bile, 1 bardak mantar porsiyonu günlük önerilen bakır miktarının yaklaşık üçte birini sağlayabilir.
Kalp, kas ve sinir fonksiyonu söz konusu olduğunda potasyum son derece önemlidir. 2/3 fincan pişmiş Portobello mantarında, orta büyüklükte bir muzda olduğu kadar potasyum vardır.
Mantarlar inanılmaz derecede çok yönlüdür. Onları pek çok şekilde hazırlayabilir ve tonlarca farklı malzemeyle eşleştirebilirsiniz. Çiğ dilimleyin ve salataya atın, ızgara yapın, soteleyin veya kavurun. Bunları çorbalara, sandviçlere, dürümlere, güveçlere ekleyin. Mantarlar garnitür olarak veya vejetaryenler için de iyi bir ana yemektir.
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