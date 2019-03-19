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Benzinli Volkswagen Touareg tam 335 beygir gücünde!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 19.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen’in SUV segmentindeki amiral gemisi Volkswagen Touareg için beklenen 3.0 litrelik V6 benzinli motor seçeneği nihayet Avrupa’ya geldi.

Benzinli Volkswagen Touareg tam 335 beygir gücünde!

Volkswagen, geçtiğimiz günlerde üçüncü nesil Touareg’in motor yelpazesine 3.0 litrelik V6 TSI motor eklediğini açıkladı. Yani Avrupa’daki Volkswagen Touareg alıcıları da artık benzinli bir motor seçeneğine sahip. Aslında 3.0 V6 TSI, Touareg için yeni bir motor türü değil. Geçtiğimiz seneye kadar 286 HP güç ve 420 nM tork ile Çin’de satılıyordu. Ancak bu seçenek düne kadar sadece Çin’e özeldi. Şimdilerde ise Avrupa’ya geliyor hem de daha güçlü bir şekilde.

Benzinli Touareg, güçlendirilmiş 3.0 litrelik V6 motoru sayesinde maksimum devirde 335 beygir güç üretiyor. Bu devasa gücü sekiz vitesli  otomatik şanzıman (Triptonik) ve VW’in 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminin yardımıyla dört tekerleğe birden aktarıyor. 1.340 dev / dak’da ise 450Nm tork üretiyor. Bu tork değeri 3.0 V6 TDI dizelin 600 Nm’lik çekiş gücünün altında kalsa da yine de kabul edilebilir.

Güçlendirilmiş 3.0 litrelik V6 TSI motor, Volkswagen’in en büyük SUV’sini iki tonu aşan boş ağırlığına karşın sert bir ivmelenme ile 0-100 km/s hıza sadece 5.9 saniyede çıkıyor. Aynı zamanda bu Touareg’i 250 km/s hıza çıkarabilen halihazırdaki tek motor.

Ancak tüm bunlara rağmen benzinli Touareg’in yakıt maliyetlerini öğrendiğinizde onu tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü fabrika verileri Touareg’in karma yakıt ekonomisini 9 L / 100 km olarak gösteriyor. Tabii bu belirtilen yakıt tüketimi gerçek sürüş koşullarında 100 km’de 11-12 litreyi bulur. Ülkemizde benzinin litre fiyatının 6.60 TL olduğunu düşünürsek benzinli Touareg ülkemiz koşullarında km’de rahatlıkla 75-80 kuruş yakacak diyebiliriz. Artık tercih edip etmemek sizlere kalmış.

2019 Volkswagen Touareg ülkemizde sadece 3.0 V6 TDI 4MOTION 280 HP motor seçeneği ile gelmişti. Tahminimizce Nisan ayı içerisinde bu yeni 3.0 litrelik V6 TSI benzinli motor seçeneği de ülkemize gelecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Benzinli Volkswagen Touareg 335 beygir

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