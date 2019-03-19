Benzinli Volkswagen Touareg tam 335 beygir gücünde!

Volkswagen, geçtiğimiz günlerde üçüncü nesil Touareg’in motor yelpazesine 3.0 litrelik V6 TSI motor eklediğini açıkladı. Yani Avrupa’daki Volkswagen Touareg alıcıları da artık benzinli bir motor seçeneğine sahip. Aslında 3.0 V6 TSI, Touareg için yeni bir motor türü değil. Geçtiğimiz seneye kadar 286 HP güç ve 420 nM tork ile Çin’de satılıyordu. Ancak bu seçenek düne kadar sadece Çin’e özeldi. Şimdilerde ise Avrupa’ya geliyor hem de daha güçlü bir şekilde.

Benzinli Touareg, güçlendirilmiş 3.0 litrelik V6 motoru sayesinde maksimum devirde 335 beygir güç üretiyor. Bu devasa gücü sekiz vitesli otomatik şanzıman (Triptonik) ve VW’in 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminin yardımıyla dört tekerleğe birden aktarıyor. 1.340 dev / dak’da ise 450Nm tork üretiyor. Bu tork değeri 3.0 V6 TDI dizelin 600 Nm’lik çekiş gücünün altında kalsa da yine de kabul edilebilir.

Güçlendirilmiş 3.0 litrelik V6 TSI motor, Volkswagen’in en büyük SUV’sini iki tonu aşan boş ağırlığına karşın sert bir ivmelenme ile 0-100 km/s hıza sadece 5.9 saniyede çıkıyor. Aynı zamanda bu Touareg’i 250 km/s hıza çıkarabilen halihazırdaki tek motor.