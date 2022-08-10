Beraber eş anlamlısı nedir? Beraberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Cümle içerisinde anlamdaş sözcükleri birbirleri yerine kullanarak anlamlı cümleler kurulabilir. Eş anlamlı sözcükler ile kurulan cümlelerde anlam bozuklukları olmaz. Türkçede pek çok sözcüğün eş anlamlısı vardır. Bu sözcüklerden biri de beraber kelimesidir. Özellikle günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan beraber eş anlamlısı olan sözcükler tercih edilerek kullanılabilir.
Beraber sözcüğünün anlamı bir arada olmaktır. Beraberin eş anlamlısı da aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Beraber ile aynı anlamda olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler cümle içerisinde beraber kelimesi yerine kullanılabilir. Beraber kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir;
Bu sözcükler kullanım yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Beraberlik gösteren durumları ifade etmek için aynı, eşit ve denk sözcükleri kullanılabilir.
Beraber sözcüğü ile anlamdaş olan sözcükler ile çeşitli cümleler kurulabilir. Birden fazla anlamı olan beraber sözcüğünün eş anlamlıları farklı cümlelerde anlam kazanır. Bu cümlelere örnek olarak;
Bazı durumlarda eş anlamlı birden fazla sözcük bir arada kullanılabilir. Bu durum anlam bozukluğuna neden olmaz. Fakat eş anlamlı kelimelerin gereksiz bir arada kullanımı anlam bozukluğu ve cümle bozukluğu gibi durumlara yol açabilir.