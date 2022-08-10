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Beraber eş anlamlısı nedir? Beraberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni kelimeler öğrenmek ve günlük hayatta kelime dağarcığını genişletmek için eş anlamlı kelimeler hakkında araştırmalar yapılabilir. Birbiri yerine kullanılabilen sözcükler, farklı ve yeni kelimeler aracılığı ile cümleler kurulabilir. Anlamdaş olarak adlandırılan eş anlamlı sözcüklerin yazılış ve okunuşları farklı olup taşıdıkları anlam aynıdır. Buna göre; beraber kelimesinin eş anlamlısı nedir? Beraber eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Beraber eş anlamlısı nedir? Beraberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Cümle içerisinde anlamdaş sözcükleri birbirleri yerine kullanarak anlamlı cümleler kurulabilir. Eş anlamlı sözcükler ile kurulan cümlelerde anlam bozuklukları olmaz. Türkçede pek çok sözcüğün eş anlamlısı vardır. Bu sözcüklerden biri de beraber kelimesidir. Özellikle günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan beraber eş anlamlısı olan sözcükler tercih edilerek kullanılabilir.

Beraber Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Beraber sözcüğünün anlamı bir arada olmaktır. Beraberin eş anlamlısı da aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Beraber ile aynı anlamda olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler cümle içerisinde beraber kelimesi yerine kullanılabilir. Beraber kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir;

  • Birlikte,
  • Bir arada,
  • Denk,
  • Eşit,
  • Aynı

Bu sözcükler kullanım yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Beraberlik gösteren durumları ifade etmek için aynı, eşit ve denk sözcükleri kullanılabilir.

Beraberin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Beraber sözcüğü ile anlamdaş olan sözcükler ile çeşitli cümleler kurulabilir. Birden fazla anlamı olan beraber sözcüğünün eş anlamlıları farklı cümlelerde anlam kazanır. Bu cümlelere örnek olarak;

  • Bu birlikte yediğimiz son akşam yemeğimizdi.
  • Ailemizi bir arada görmeyi çok özlemiştim.
  • Şartlarımız eşit olsaydı seninle yarışmayı kabul edebilirdim.
  • Aynı anlamları taşıyan sözcükler eş anlamlıdır.
  • Seninle bir türlü denk gelemedik.
  • Birlik ve beraberlik her zaman en önemli kavramlar arasındadır.

Bazı durumlarda eş anlamlı birden fazla sözcük bir arada kullanılabilir. Bu durum anlam bozukluğuna neden olmaz. Fakat eş anlamlı kelimelerin gereksiz bir arada kullanımı anlam bozukluğu ve cümle bozukluğu gibi durumlara yol açabilir.

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