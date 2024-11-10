Beraberliğin ardından Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm...''

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar, müsabakanın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi.

İşte Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar'ın açıklamaları;

''KAZANAN TAKIMLAR MAÇTAN SONRA ÇIKIYOR VE...''

''Ahlaktan yoksun hakem!'' diyerek konuşmasına başlayan Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti? Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır!'' ifadelerini kullandı.

''ÇOCUĞU OLSAM, YÜZÜNE TÜKÜRÜRDÜM''

Vardar açıklamalarını, ''Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm." sözleriyle sonlandırdı.