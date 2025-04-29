Berat Albayrak da aralarındaydı! Uzun süre sonra tribünde görüntülendi

UEFA Gençlik Ligi finalinde temsilcimiz Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona ile kozlarını paylaştı. İstediği oyunu ortaya koyamayan temsilcimiz, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

TEK GOLÜMÜZ BİCAN'DAN GELDİ

Karşılaşmanın son bölümüne 4-0 geride giren Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu'nun golü skoru belirledi. Trabzonspor U19 sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

ESKİ VE YENİ BAKANLAR TRİBÜNDEYDİ

UEFA Gençlik Ligi final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski bakanlardan Berat Albayrak, Mustafa Varank, Faruk Özak’ın yanı sıra Trabzon milletvekilleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır