‘Berbat oynuyoruz, bu biz değiliz!’ Muslera devre arasında takım arkadaşlarını fırçaladı, Galatasaray ikinci yarıya böyle döndü

Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrılan Galatasaray'da büyük sevinç yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, maçın ardından devre arasında soyunma odasında yaşananların zaferde kilit rol oynadığını söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Kaptan Fernando Muslera sinirli bir şekilde soyunma odasına girdikten sonra "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.

Deneyimli kalecinin önderliğinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı da takımı motive eden isimler arasında yer aldı. Soyunma odasında oluşan yüksek enerji ve hırs, ikinci yarıya doğrudan yansıdı ve Galatasaray mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

(TAKVİM)