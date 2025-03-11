SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. ‘Berbat oynuyoruz, bu biz değiliz!’ Muslera devre arasında takım arkadaşlarını fırçaladı, Galatasaray ikinci yarıya böyle döndü

‘Berbat oynuyoruz, bu biz değiliz!’ Muslera devre arasında takım arkadaşlarını fırçaladı, Galatasaray ikinci yarıya böyle döndü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Alanyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen 2-1’lik kritik bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Ancak bu zaferin arkasında, devre arasında soyunma odasında yaşanan sert konuşmaların büyük etkisi olduğu ortaya çıktı. Kaptan Fernando Muslera, devre arasında takım arkadaşlarına sert çıkıştı ve "Berbat oynuyoruz, biz bu değiliz! Kazanmadan buraya dönmek yok!" diyerek takımı ateşledi.

‘Berbat oynuyoruz, bu biz değiliz!’ Muslera devre arasında takım arkadaşlarını fırçaladı, Galatasaray ikinci yarıya böyle döndü

Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrılan Galatasaray'da büyük sevinç yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, maçın ardından devre arasında soyunma odasında yaşananların zaferde kilit rol oynadığını söyledi.

fernando2

Takvim'de yer alan habere göre; Kaptan Fernando Muslera sinirli bir şekilde soyunma odasına girdikten sonra "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.

fernando1

Deneyimli kalecinin önderliğinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı da takımı motive eden isimler arasında yer aldı. Soyunma odasında oluşan yüksek enerji ve hırs, ikinci yarıya doğrudan yansıdı ve Galatasaray mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

(TAKVİM)

Canlı Skor

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktuGalatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek tam 10 katı fazla maaşa imzayı atıyor!Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek tam 10 katı fazla maaşa imzayı atıyor!
Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü markalara üretim yapıyordu

Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü markalara üretim yapıyordu

Real Madrid hem Arda'nın hem de Tüm Türkiye'nin hayallerini yıktı! Kötü haberi duyurdular...

Real Madrid hem Arda'nın hem de Tüm Türkiye'nin hayallerini yıktı! Kötü haberi duyurdular...

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çok konuşulacak iddia! "Türk hakemleri maçları..."

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çok konuşulacak iddia! "Türk hakemleri maçları..."

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı!

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı!

Arda Turan'dan resmi açıklama! "Gelecekte..."

Arda Turan'dan resmi açıklama! "Gelecekte..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.