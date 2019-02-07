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Berber dükkanında gizli fuhuş odası bulundu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı. Özbekistan uyruklu mağdur 3 kadın ise jandarma tarafından koruma altına alındı.

Berber dükkanında gizli fuhuş odası bulundu!

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Özbekistan uyruklu G.E, A.V. ve M. G. isimli şahısların, Özbekistan uyruklu kadınları ülkelerinden sahte vaatlerle Türkiye’ye getirip burada fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. Mağdurları kendilerine borçlandırarak zorla çalıştırdıklarını belirleyen jandarma ekipleri kadınların ise yine Özbekistan uyruklu F.A. isimli kadının yanına yerleştirildiği bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda harekete geçen jandarma, Kumköy Ilıca'da ve Manavgat merkezde tespit edilen 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken 3 mağdur kadın jandarma tarafından koruma altına alındı.

BERBERİN ARKASINDA FUHUŞ İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ ODA BULUNDU

Ayrıca şüpheli A.V.'nin Manavgat merkezdeki berber işletmesinin arka odasında fuhuş için özel tasarlanmış, kırmızı aydınlatmalı, duş ve tuvalet imkanı bulunan bir zula oda bulunduğu bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
berber fuhuş Antalya Manavgat

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