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  4. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştı

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştı

15.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler son pozuyla olay oldu. Göz'den de olaylı şekilde ayrılan Yelliler kırmızı elbisesiyle poz verdi. Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştı

Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra aşkına kaldığı yerden devam etmişti. Ancak Gökhan Göz ile aşk kısa sürdü. Göz Fatoş Yelliler'i terk edip kıyafetlerini de sokağın ortasında yaktı.

Olayların kadını Fatoş Yelliler şimdi de ididalı pozlarını paylaşıyor. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kırmızı saten elbisesi ile poz verdi. Fatoş Yelliler'in derin göğüs dekoltesi ve yırtmacı oldukça iddialı bulundu.

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Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini ise emojilerle kapamaya çalıştı.

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Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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