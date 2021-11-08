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  4. Berdan Mardini'nin yatak pozu sonrası sevgilisi ortaya çıktı! Komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor

Berdan Mardini'nin yatak pozu sonrası sevgilisi ortaya çıktı! Komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor

08.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatoş Yelliler ile kötü biten evliliğinden sonra davalarla gündeme gelen Berdan Mardini yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta yatak pozu veren Mardini'ye bu sürprizi yapan kişi komşusu Morena Taraku'ymuş.

Berdan Mardini'nin yatak pozu sonrası sevgilisi ortaya çıktı! Komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini'nin yakın çevresine, "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği iddia edildi.

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PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini'nin sürpriz doğum günü organizasyonunun da Morena Taraku'nun organize ettiği ortaya çıktı.

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Taze aşıkların aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu.

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Genç komşunun iddialı pozları da haberlerden sonra gündem oldu.(SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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