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Berdan Mardini ve Mert Demir arasında 'göğüs kılı' diyaloğu! "Gösterince..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 11:56
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Şimdilerde Mardin'de kurduğu kozmetik fabrikasıyla gündemde olan türkücü Berdan Mardini, Mert Demir’i çok sevdiğini çok belirterek aralarında yaşanan ilginç diyaloğu da açıkladı.

Berdan Mardini ve Mert Demir arasında 'göğüs kılı' diyaloğu! "Gösterince..."

Ünlü türkücü Berdan Mardini, Kıbrıs’ın Lefkoşa şehrinde konser verdi. Gazetecilerin Sefo ile kavgası hatırlatıldığında Mardini, “Kavgamız yok ya. O sahnede etek giyince ben de şalvar giyse daha rahat ederdi dedim. Sefo’yu gerçekten çok seviyorum” dedi.

Berdan Mardini, meslektaşı Mert Demir’i çok sevdiğini de ifade ederek özellikle Mabel Matiz ile söyledikleri Antidepresan şarkısını çok beğendiğini de belirtti.

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Berdan Mardini ayrıca Mert Demir ile yaşadığı bir diyaloğu da anlattı.

"Gelirken Mert Demir ile aynı uçaktaydık" diyen Mardini şunları söyledi:

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"Ona ‘Kulağıma küpe takayım mı?’ diye sordum. O da ‘Tak abi’ dedi. Sonra ben de onun göğüs kıllarını ve benim epilasyonlu kollarımı falan göstererek, ‘Seni de götüreyim, böyle epilasyon yapalım’ deyince kahkahalar attık."

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Berdan Mardini
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