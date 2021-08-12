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Berdan Mardini’yi aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den olay sözler: Utanacak biri varsa...

12.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma aşamasındayken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf ettikten sonraki süreçte sular durulmadı. Hem Berdan Mardini hem Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’i hedef alan açıklamalar yaparken, Yelliler ise Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde, "Utanılacak birisi varsa o da sizin gibi aynı zihniyette olan insanlar" yorumunu yaptı.

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den olay sözler: Utanacak biri varsa...

Berdan Mardini'den olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler'den sürpriz açıklamalar. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını duyuran ve sonrasında Gökhan Göz ve ailesinden özür dileyen Fatoş Yelliler, Instagram'dan soru-cevap yaptı.

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ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yle evliliği için bir takipçisinin, "Evliliğiniz aşk evliliği miydi?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi.

evet

Yelliler, "Güzel kadın tekrar evlilik düşünür müsün?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

hayır

Yelliler, "Ne zaman yeter diye isyan edeceksin? Herkes üzerine geliyor" mesajına, "Ben isyan etmem. Magazine de oynamam. Şov dünyasını sevmem ama yargıda mücadelem sonsuzdur" karşılığını verdi.

yargı

Yelliler, "Çocuklarınızı görüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, icraya başvurdum" yanıtını verdi.

ÇOCUK

SİLAHLI SALDIRI OLAYI SORULDU

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Yelliler, "Silahlı saldırının failini biliyor musunuz?" sorusuna, "Henüz değil" cevabını verdi.

silah

Yelliler, "Bence çok mutsuzsunuz. Birincisi evlatlarını görmüyorsun, bir anne nasıl mutlu olur?" yorumuna, "Evlatlarım için mücadele veriyorum çünkü" yazarak, kalp emojisi koydu.

evlat

Yelliler, "Nasıl çocuklarına kıydın" sorusuna, "Kıydığımı nereden biliyorsunuz?" cevabını verdi.

kıyım

Yelliler, "Evlatlarından ve memleketinden utan, kenara çekil" mesajına, "Utanılacak birisi varsa o da sizin gibi aynı zihniyette olan insanlar" yorumunu yaptı.

utan

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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