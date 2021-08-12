Berdan Mardini’yi aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den olay sözler: Utanacak biri varsa...

Berdan Mardini'den olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler'den sürpriz açıklamalar. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını duyuran ve sonrasında Gökhan Göz ve ailesinden özür dileyen Fatoş Yelliler, Instagram'dan soru-cevap yaptı.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yle evliliği için bir takipçisinin, "Evliliğiniz aşk evliliği miydi?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi.

Yelliler, "Güzel kadın tekrar evlilik düşünür müsün?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

Yelliler, "Ne zaman yeter diye isyan edeceksin? Herkes üzerine geliyor" mesajına, "Ben isyan etmem. Magazine de oynamam. Şov dünyasını sevmem ama yargıda mücadelem sonsuzdur" karşılığını verdi.

Yelliler, "Çocuklarınızı görüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, icraya başvurdum" yanıtını verdi.

SİLAHLI SALDIRI OLAYI SORULDU

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Yelliler, "Silahlı saldırının failini biliyor musunuz?" sorusuna, "Henüz değil" cevabını verdi.

Yelliler, "Bence çok mutsuzsunuz. Birincisi evlatlarını görmüyorsun, bir anne nasıl mutlu olur?" yorumuna, "Evlatlarım için mücadele veriyorum çünkü" yazarak, kalp emojisi koydu.

Yelliler, "Nasıl çocuklarına kıydın" sorusuna, "Kıydığımı nereden biliyorsunuz?" cevabını verdi.

Yelliler, "Evlatlarından ve memleketinden utan, kenara çekil" mesajına, "Utanılacak birisi varsa o da sizin gibi aynı zihniyette olan insanlar" yorumunu yaptı.





