Bereketli sofralar için: Lazanya hamuruyla yapılabilecek 3 farklı tarif

Biz de sizin için birbirinden harika lazanya tariflerini bir araya getirdik. "Lazanya hamuruyla neler yapabilirim?" diyorsanız buyurun içeriğimize! Oldukça lezzetli ve doyurucu olan lazanyayla mutfağınıza yepyeni tarifler kazandırmaya hazır mısınız? İşte, tavuklu sarmasından böreğine lazanya hamurunu zirveye taşıyan 3 lezzetli tarif! Haftanın farklı günleri denemenizi tavsiye ederiz.
MALZEMELER
14 yaprak lazanya
3 kaşık sıvı yağ
Tuz
Maydanoz
200 gram lor
SOSU İÇİN
Yarım bardak süt
3 yumurta
HAZIRLANIŞI
Lazanya yapraklarını haşlayıp soğuk suda bekletin ve geniş bir süzgece koyun.
Peynirlerle maydanozu karıştırın.
Süt, yumurta ve erittiğiniz tereyağını birlikte çırpın.
Lazanya yapraklarını tepsiye döşemeye başlayın.
Hamurların aralarına sosu sürüp iç harcınızdan serpin.
MALZEMELER
10 lazanya
250 gram kıyma
1 soğan
2 diş sarımsak
2 havuç
1 domates
2 bardak bezelye
Maydanoz
Sıvı yağ
Tereyağı
Tuz
Karabiber
Defne yaprağı
1 su bardağı kadar beşamel sos
HAZIRLANIŞI
Doğradığınız soğan ve havuçları kızmış yağın içinde soteleyin.
Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.
Rendelenmiş domates, sarımsak, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Pişmeye bırakın.
Lazanya yapraklarını fırın tepsinize dizerken üzerine kıymalı harç ve beşamel sosu dökün.
MALZEMELER
8 parça lazanya
Su
Tuz
1 tavuk göğsü
1 kuru soğan
3 biber
Sıvı yağ
Salça
Karabiber
Pul biber
ÜZERİ İÇİN
Domates rendesi
HAZIRLANIŞI
Lazanyaları kaynamış suyun içerisinde haşlayın, dağılmamaları için soğuk sudan geçirin.
Ardından önce soğanları sonra tavuk göğsünü sıvı yağın içerisinde soteleyin.
Üzerine biber ve baharatları ekleyip iyice pişirin.
Lazanya yapraklarının üzerine hazırladığınız tavuklu harçtan koyup dikkatlice sarın.
Sardığınız lazanyaları fırın kabına dizin, üzerine rendelenmiş domates ve kaşar peyniri serpin.
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