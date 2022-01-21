Bereketli sofralar için: Lazanya hamuruyla yapılabilecek 3 farklı tarif

Biz de sizin için birbirinden harika lazanya tariflerini bir araya getirdik. "Lazanya hamuruyla neler yapabilirim?" diyorsanız buyurun içeriğimize! Oldukça lezzetli ve doyurucu olan lazanyayla mutfağınıza yepyeni tarifler kazandırmaya hazır mısınız? İşte, tavuklu sarmasından böreğine lazanya hamurunu zirveye taşıyan 3 lezzetli tarif! Haftanın farklı günleri denemenizi tavsiye ederiz.

LAZANYADAN SU BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

14 yaprak lazanya

3 kaşık sıvı yağ

Tuz

Maydanoz

200 gram lor

200 gram parmesan

SOSU İÇİN

Yarım bardak süt

3 yumurta

3 kaşık tereyağı

HAZIRLANIŞI

Lazanya yapraklarını haşlayıp soğuk suda bekletin ve geniş bir süzgece koyun.

Peynirlerle maydanozu karıştırın.

Süt, yumurta ve erittiğiniz tereyağını birlikte çırpın.

Lazanya yapraklarını tepsiye döşemeye başlayın.

Hamurların aralarına sosu sürüp iç harcınızdan serpin.

Son katın üzerine de yumurtalı harçtan sürüp 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.

KIYMALI LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

10 lazanya

250 gram kıyma

1 soğan

2 diş sarımsak

2 havuç

1 domates

2 bardak bezelye

Maydanoz

Sıvı yağ

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Defne yaprağı

1 su bardağı kadar beşamel sos

Rendelenmiş kaşar

HAZIRLANIŞI

Doğradığınız soğan ve havuçları kızmış yağın içinde soteleyin.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Rendelenmiş domates, sarımsak, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Pişmeye bırakın.

Lazanya yapraklarını fırın tepsinize dizerken üzerine kıymalı harç ve beşamel sosu dökün.

Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynirini lazanyanın üzerine gezdirip fırında kızartın.

TAVUKLU LAZANYA SARMA TARİFİ

MALZEMELER

8 parça lazanya

Su

Tuz

1 tavuk göğsü

1 kuru soğan

3 biber

Sıvı yağ

Salça

Karabiber

Pul biber

Kekik

ÜZERİ İÇİN

Domates rendesi

Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI