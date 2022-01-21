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Bereketli sofralar için: Lazanya hamuruyla yapılabilecek 3 farklı tarif

21.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'ya ait bir lezzet olarak bilinen lazanya, mantı, makarna benzeri bir tarif. Beşamel soslu, peynirli, sebzeli ya da kıymalı olarak yapılabiliyor. Yumurtalı makarna hamurundan yapıldığı için suda haşlandığında erimiyor ve bu haliyle su böreğini anımsatıyor. Ülkemizde de geleneksel tariflerle sentezleyip kullanacak kadar benimsenen bir makarna türü lazanya.

Bereketli sofralar için: Lazanya hamuruyla yapılabilecek 3 farklı tarif

Biz de sizin için birbirinden harika lazanya tariflerini bir araya getirdik. "Lazanya hamuruyla neler yapabilirim?" diyorsanız buyurun içeriğimize! Oldukça lezzetli ve doyurucu olan lazanyayla mutfağınıza yepyeni tarifler kazandırmaya hazır mısınız? İşte, tavuklu sarmasından böreğine lazanya hamurunu zirveye taşıyan 3 lezzetli tarif! Haftanın farklı günleri denemenizi tavsiye ederiz.

LAZANYADAN SU BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 14 yaprak lazanya

  • 3 kaşık sıvı yağ

  • Tuz

  • Maydanoz

  • 200 gram lor

  • 200 gram parmesan

SOSU İÇİN

  • Yarım bardak süt

  • 3 yumurta

  • 3 kaşık tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Lazanya yapraklarını haşlayıp soğuk suda bekletin ve geniş bir süzgece koyun.

  • Peynirlerle maydanozu karıştırın.

  • Süt, yumurta ve erittiğiniz tereyağını birlikte çırpın.

  • Lazanya yapraklarını tepsiye döşemeye başlayın.

  • Hamurların aralarına sosu sürüp iç harcınızdan serpin.

  • Son katın üzerine de yumurtalı harçtan sürüp 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.

KIYMALI LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 lazanya

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 havuç

  • 1 domates

  • 2 bardak bezelye

  • Maydanoz

  • Sıvı yağ

  • Tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Defne yaprağı

  • 1 su bardağı kadar beşamel sos

  • Rendelenmiş kaşar

HAZIRLANIŞI

  • Doğradığınız soğan ve havuçları kızmış yağın içinde soteleyin.

  • Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

  • Rendelenmiş domates, sarımsak, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

  • Pişmeye bırakın.

  • Lazanya yapraklarını fırın tepsinize dizerken üzerine kıymalı harç ve beşamel sosu dökün.

  • Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynirini lazanyanın üzerine gezdirip fırında kızartın.

TAVUKLU LAZANYA SARMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 8 parça lazanya

  • Su

  • Tuz

  • 1 tavuk göğsü

  • 1 kuru soğan

  • 3 biber

  • Sıvı yağ

  • Salça

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kekik

ÜZERİ İÇİN

  • Domates rendesi

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Lazanyaları kaynamış suyun içerisinde haşlayın, dağılmamaları için soğuk sudan geçirin.

  • Ardından önce soğanları sonra tavuk göğsünü sıvı yağın içerisinde soteleyin.

  • Üzerine biber ve baharatları ekleyip iyice pişirin.

  • Lazanya yapraklarının üzerine hazırladığınız tavuklu harçtan koyup dikkatlice sarın.

  • Sardığınız lazanyaları fırın kabına dizin, üzerine rendelenmiş domates ve kaşar peyniri serpin.

  • Fırında kızarıncaya kadar pişirin.

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lazanya tarifi
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