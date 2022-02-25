Bereketli ve lezzetli: Lavaştan cips tarifi

Çok sevdiğiniz soslarla beraber kısa sürede tüketebileceğiniz lavaştan cipsleri sık sık denemek isteyebilirsiniz. Hazırlarken kullanacağınız çeşit çeşit baharatlar sayesinde mis gibi kokusunun tüm eve yayılacağı lavaştan cips tarifi, kalabalık misafirlerinize ve tüm aileye yetecek. Hazır paketli cipslere oranla çok daha sağlıklı ve daha az yağlı olan bu cipsler, lezzetiyle de herkesi mutlu edecek. Öyleyse tarife geçelim!

LAVAŞTAN CİPS TARİFİ

MALZEMELER

5 adet lavaş ekmeği

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı köri

Yarım çay kaşığı kajun baharatı

Yarım çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı sarımsak tozu

SOSU İÇİN

4 çorba kaşığı süzme yoğurt

4 çorba kaşığı normal yoğurt

İsteğe göre 1 kaşık mayonez

1 çorba kaşığı dereotu

1 tatlı kaşığı kuru kekik, nane

HAZIRLANIŞI

Lavaşlarınızı kesme tahtanızın üzerine alın.

Uzun ince şeritler halinde lavaşlarınızı kesin.

Sonra üçgen şeklinde parçalar kesin. (Kolaylık olsun diye üst üste koyup kesebilirsiniz.)

Bir karıştırma kabının içerisine zeytinyağını alın.

İçerisine sırasıyla karabiber, kajun baharatı, kuru fesleğen, köri ve sarımsak tozunu ekleyip karıştırın.

Baharatların topaklanmasına müsaade etmeden iyi bir şekilde karıştırın.

Üçgen kestiğiniz lavaş parçalarını sosun içerisine alın ve parçalamadan dikkatlice harmanlayın.

Fırın tepsisine baharatlı sosla buladığınız lavaş parçalarını yerleştirin.

150 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. (Bu esnada fırınınızı sık sık kontrol etmeniz önemli. Çünkü oldukça kısa bir sürede pişebiliyor.)

5-6 dakika gibi kısa bir süreden sonra fırından cipslerinizi alın ve fırın tepsisinde soğuyana kadar herhangi bir kaba aktarmayın. (Cipsleri sıcakken çıkarmanız kırılmalarına neden olabilir.)

Cipsinizin yanında servis edeceğiniz dip sosunuzun hazırlığına geçin.

Sos kasesine kuru kekik, nane süzme yoğurt, normal yoğurt ve isteğe göre mayonezi alıp çırpın.

Dereotunu incecik kıyın.

Yoğurt karışımının içerisine ilave edip karıştırın.

Soğuyan cipslerinizi, tek kişilik minik kaselere koyduğunuz sosla birlikte servis edin.



