Beren Saat hastanelik oldu!

Kenan Doğulu 'Vay Be' albümü ile konserlerine son gaz devam ederken eşi Beren Saat de yanından bir an olsun ayrılmıyor. Önceki gecce Bodrum'da sahne alan Kenan Doğulu sevenlerini şarkılarıyla coşturduğu sırada güzel oyuncu Beren Saat'i arı soktu. Fakat Kenan Doğulu'ya haber biraz geç verildi. Kenan Doğulu haberi duyar duymaz konsere kısa bir ara vererek eşi Saat'i görmeye gitti. İlk müdahalesi yapılan Beren Saat, gecce 02:30 sıralarında önlem için hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu sanılıyor.



