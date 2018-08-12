MAGAZİN

Beren Saat hastanelik oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu'nun sahne aldığı sırada kendisini izleyen eşi Beren Saat'i arı soktu. İlk müdahaleler yapıldıktan sonra sahneden inen Kenan Doğulu'nun soluğu hemen eşinin yanında alarak doktora götürdüğü öğrenildi.

Beren Saat hastanelik oldu!

Kenan Doğulu 'Vay Be' albümü ile konserlerine son gaz devam ederken eşi Beren Saat de yanından bir an olsun ayrılmıyor. Önceki gecce Bodrum'da sahne alan Kenan Doğulu sevenlerini şarkılarıyla coşturduğu sırada güzel oyuncu Beren Saat'i arı soktu. Fakat Kenan Doğulu'ya haber biraz geç verildi. Kenan Doğulu haberi duyar duymaz konsere kısa bir ara vererek eşi Saat'i görmeye gitti. İlk müdahalesi yapılan Beren Saat, gecce 02:30 sıralarında önlem için hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kenan doğulu arı sokması

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