Beren Saat ile tatil yapan Esra Dermancıoğlu'ndan güldüren paylaşım

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ adlı dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Esra Dermancıoğlu şu sıralar yakın arkadaşları Beren Saat ve Gülcan Arslan’ın olduğu arkadaşlarıyla Alaçatı’da tatil yapıyor.

Bir süredir eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçiriyor. Boşanma iddialarıyla gündemde olan Saat ve Doğulu ayrı ayrı tatil yapmasıyla gündem olmuştu.

Saat'i yakın arkadaşları yalnız bırakmıyor. Alaçatı'da tatil sırasında keyifli zaman geçiren grubu Esra Dermancıoğlu yaptığı taklitlerle güldürdü. Dermancıoğlu kılıktan kılığa giyerek dans ederken Saat ise o anları kameraya almaktan geri durmadı.

Esra Dermancıoğlu daha sonra ise o hallerini paylaşıp Saat'i de etiketleyerek "Bazen dans ederim evet... Özellikle sevdiğim ve sevildiklerimle daha bir güzel her şey" yorumunu yaptı.





