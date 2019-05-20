Beren Saat'in keyfi yerinde! ‘Kafamız rahat’

Şu sıralar Atiye dizisi için çekim yoğunluğunda olan oyuncu Beren Saat, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak yakın arkadaşının doğum gününü kutladı.

Uzun süredir magazin kulislerinden eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddia edilen Beren Saat, sosyal medya sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla yine dikkat çekti.

Saat, yaptığı paylaşıma ise; İyi ki doğdun Rezzzzz! Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır değişmeyen dostluğun için teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözerizzzz İyi ki varsın” ifadelerini kullandı.

