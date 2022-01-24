Beren Saat'in Sezen Aksu açıklamasından sonra Kenan Doğulu paylaşım yaptı!

Beren Saat Sezen Aksu'ya gösterilen tepkilere dair paylaşım yapmıştı. Saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, "Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" demesi gündem olmuştu.

Beren Saat'in sosyal medyada çok konuşulan bu açıklamasından sonra bir açıklama da eşi Kenan Doğulu'dan geldi.

Kenan Doğulu açıklamasında "Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir" dedi.

