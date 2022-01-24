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  4. Beren Saat'in Sezen Aksu açıklamasından sonra Kenan Doğulu paylaşım yaptı!

Beren Saat'in Sezen Aksu açıklamasından sonra Kenan Doğulu paylaşım yaptı!

24.01.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat'in Sezen Aksu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşulan açıklama sonrası bir açıklama da Kenan Doğulu'dan geldi. Kenan Doğulu Sezen Aksu için "Seçilmiş bir kişidir o" yorumunda bulundu.

Beren Saat'in Sezen Aksu açıklamasından sonra Kenan Doğulu paylaşım yaptı!

Beren Saat Sezen Aksu'ya gösterilen tepkilere dair paylaşım yapmıştı. Saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, "Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" demesi gündem olmuştu.

Beren Saat'in sosyal medyada çok konuşulan bu açıklamasından sonra bir açıklama da eşi Kenan Doğulu'dan geldi.

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

Kenan Doğulu açıklamasında "Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir" dedi.

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Beren Saat
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