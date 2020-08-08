Beren Saat-Kenan Doğulu Çeşme tatilinde

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, yaz sezonunu önceki gün Çeşme Alaçatı'da açtı.
Baş başa tatile çıkan çift, önceki gün Çeşme’deki bir otelin plajında görüntülendi. Plajda dondurma yiyen ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.
Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu. Çift, daha sonra şezlonglarına uzanıp kitap okudu.
Şarkıcı, kitap okuyarak uyuyakaldı. Güzel oyuncu ise kendi fotoğraflarını çekti.
Akşama doğru çalan telefonun sesiyle uyanan Doğulu, görüşme yaptıktan sonra eşiyle sohbet etti.
Daha sonra odalarına geçen ikilinin Çeşme tatili, objektiflere böyle yansıdı. (gecce)
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