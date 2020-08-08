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Beren Saat-Kenan Doğulu Çeşme tatilinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Beren Saat (36) ile şarkıcı Kenan Doğulu (46) , aşklarını doludizgin yaşıyor.

Beren Saat-Kenan Doğulu Çeşme tatilinde

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, yaz sezonunu önceki gün Çeşme Alaçatı'da açtı.

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Baş başa tatile çıkan çift, önceki gün Çeşme’deki bir otelin plajında görüntülendi. Plajda dondurma yiyen ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.

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Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu. Çift, daha sonra şezlonglarına uzanıp kitap okudu.
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Şarkıcı, kitap okuyarak uyuyakaldı. Güzel oyuncu ise kendi fotoğraflarını çekti.
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Akşama doğru çalan telefonun sesiyle uyanan Doğulu, görüşme yaptıktan sonra eşiyle sohbet etti.

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Daha sonra odalarına geçen ikilinin Çeşme tatili, objektiflere böyle yansıdı. (gecce)

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