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Beren Saat takipçisinin sözlerini ti'ye aldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Netflix dizisi Atiye'nin çekimleri için tam gaz çalışan Beren Saat son dönemlerde ne yapsa olay oluyor. Saat bir takipçisinin yaptığı yoruma da sessiz kalmadı.

Beren Saat takipçisinin sözlerini ti'ye aldı

Beren Saat, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemde. Saat'in sosyal medya hesabında yaptığı manidar paylaşımlar da günlerce konuşuldu.

Beren Saat, fotoğrafının altına bir takipçisinin “Bunun da kafa iyice gitti” yorumuna cevap verdi.

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Beren Saat, takipçisine verdiği “Hadi inşallah” cevabıyla hayranlarını güldürdü.

Zor günler geçiren Beren Saat’e her an destek olan hayranları ünlü oyuncuyu etiketleyerek “Her zaman yanındayız” yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Beren Saat ve Kenan Doğulu

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