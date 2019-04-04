Beren Saat takipçisinin sözlerini ti'ye aldı

Beren Saat, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemde. Saat'in sosyal medya hesabında yaptığı manidar paylaşımlar da günlerce konuşuldu.
Beren Saat, fotoğrafının altına bir takipçisinin “Bunun da kafa iyice gitti” yorumuna cevap verdi.
Beren Saat, takipçisine verdiği “Hadi inşallah” cevabıyla hayranlarını güldürdü.
Zor günler geçiren Beren Saat’e her an destek olan hayranları ünlü oyuncuyu etiketleyerek “Her zaman yanındayız” yorumları yaptı.
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum