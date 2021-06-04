Beren Saat'ten Ezgi Mola paylaşımı! "Çivisi çıkmış bir ülkede..."

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüz uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermiş ve sert ifadeler kullanmıştı.

ÇOK SAYIDA DESTEK GELDİ

İki günden bu yana sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Ezgi Mola'ya başta Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı başta olmak üzere çok sayıda isim destek vermişti.

DESTEK VEREN ÜNLÜLERE SUÇ DUYURUSU

Orhan'ın avukatı destek mesajlarının ardından, hakaret gerekçesiyle ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Mola'ya destek mesajları yeniden sosyal medyada en üst sıralara geldi.

BEREN SAAT'TEN ÇOK KONUŞULACAK DESTEK

Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek mesajları atılmaya devam ederken, bir destek de meslektaşı Beren Saat'ten geldi.

Son olarak Beren Saat, Mola'nın karesini Instagram'dan paylaşıp, "Çivisi çıkmış bir ülkede suçlanacak bir tek Ezgi Mola kalmıştı. Yalnız değilsin Ezgi Mola" diye yazdı.

