MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat'ten Kenan Doğulu’ya yeni yaş mesajı! 'Beceremediğimiz evlilik olsun'

Beren Saat'ten Kenan Doğulu’ya yeni yaş mesajı! 'Beceremediğimiz evlilik olsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından kocası Kenan Doğulu ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Saat bu fotoğraf üzerinden eşinin yeni yaşını kutladı. Saat'in geçen yıl yaptığı doğum günü mesajında "sen masumiyetini kaybettin" lafı olay olmuştu.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu’ya yeni yaş mesajı! 'Beceremediğimiz evlilik olsun'

Geçen yıl evliliklerinde ciddi sorunlar yaşayan ve ayrılacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, karantina sürecinden barışmış olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. 46 yaşına giren kocası Kenan Doğulu için aşk şiiri yazdığı söylenen Beren Saat, sosyal medya hesabından baş başa göründükleri bir fotoğraf paylaştı ve bunun üzerinden yazdıklarıyla da eşinin doğum gününü kutladı.

İşte Beren Saat’in o satırları:

berensaat-instagram (1)

“Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun…”

Saat'in bu paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski fotoğraflarına yorum yağdı!Eski fotoğraflarına yorum yağdı!
Protestolarda tutuklananların bırakılması için 200.000 dolar kefalet bağışladıProtestolarda tutuklananların bırakılması için 200.000 dolar kefalet bağışladı
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Survivor Aycan'a Alex de Souza sürprizi!

Survivor Aycan'a Alex de Souza sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gupse Özay'dan şaşırtan itiraf! 'Abarttım, özür diledim'

Şaşırtan itiraf! 'Abarttım, özür diledim'

Chrissy Teigen ABD'de tutuklanan eylemciler için 200.000 dolar kefalet bağışladı

Protestolarda tutuklananların bırakılması için 200.000 dolar kefalet bağışladı

Buse Terim 25 kilo vermesinin sırrını anlattı! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

25 kilo vermesinin sırrı buymuş! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

Sibel Can yine photoshop ayarını yapamadı! Dalga konusu oldu

Photoshop ayarını yapamadı! Dalga konusu oldu

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'nın canlı yayında zor anları

Eski Survivor yarışmacısının canlı yayında ilginç anları!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya gerildi! Cem evi terk etti ama...

Cem trip atıp evi terk etti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.