Beren Saat ve Kenan Doğulu bu sefer paylaşmadı

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti. Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan çiftin dün 5. evlilik yıldönümleriydi.

Beren Saat de Kenan Doğulu da önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıldönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. 'Bu durum evliliklerindeki sorun devam ediyor mu?' sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Ünlü çiftin evliliklerindeki kriz, Beren Saat'in kendi doğum günü olan 26 Şubat'ta paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı.



