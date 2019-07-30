Mynet Trend

Beren Saat ve Kenan Doğulu bu sefer paylaşmadı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Boşanacakları iddiası bir türlü gündemden düşmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti evlilik yıldönümlerinde paylaşım yapmayınca yine sosyal medyanın diline düştü.

Beren Saat ve Kenan Doğulu bu sefer paylaşmadı

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti. Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan çiftin dün 5. evlilik yıldönümleriydi.

Beren Saat de Kenan Doğulu da önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıldönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. 'Bu durum evliliklerindeki sorun devam ediyor mu?' sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Ünlü çiftin evliliklerindeki kriz, Beren Saat'in kendi doğum günü olan 26 Şubat'ta paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı.


PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Ashley Graham beyaz mayolu pozlarına teşekkür yağdıAshley Graham beyaz mayolu pozlarına teşekkür yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat ve Kenan Doğulu Beren Saat

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nurgül Yeşilçay'dan nispet pozu!

Nurgül Yeşilçay'dan nispet pozu!

Ölümden dönen Sevcan Orhan: İkinci şansımı kullanıyorum

Ölümden dönen Sevcan Orhan: İkinci şansımı kullanıyorum

Ashley Graham beyaz mayolu pozlarına teşekkür yağdı

Ashley Graham beyaz mayolu pozlarına teşekkür yağdı

Eski sevgili bağlanınca Metin Yıldız yayını terk etmek istedi!

Eski sevgili bağlanınca Metin Yıldız yayını terk etmek istedi!

Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi

Bir yaz pozu da ondan! Kayalıklarda...

Heidi Klum kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.