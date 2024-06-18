Beren Saat ve Kenan Doğulu lüks teknelerinde tatilde! Yıllara meydan okuyor

Uzun bir süredir şarkıcı Kenan Doğulu evli olan Beren Saat de pek çok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı. Beren Saat, Kenan Doğulu'nun Bodrum'daki konserinin ardından eşiyle birlikte mavi sularda keyif yaptı.



Beren Saat ile Kenan Doğulu, lüks bir tekneyle denize açıldı. Gün boyu gölgede keyif yapan Saat akşam saatlerinde ile denizin keyfini çıkardı.

40 yaşında olan Beren Saat'in fiziği de gözlerden kaçmadı. Pembe bikinisiyle denize giren Saat'i görenler "Yıllara meydan okuyor" dedi.

"BAŞKA TÜRLÜ BİR YERE GELDİ İLİŞKİMİZ"

Beren Saat geçtiğimiz günlerde evliliğiyle ilgili "Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık. Başka türlü bir yere geldi ilişkimiz. Başka bir level’ındayız aşkın. Her şey bitti dendiği yerden sonra başta beni şaşırtacak bir yere geldi. Çünkü bir müzisyen olarak Kenan’ı tanımaya başladım" ifadelerini kullanmıştı. (Aramızda Kalmasın)







