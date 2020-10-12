Berfu ve Eser Yenenler çiftinden müjdeli haber! Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler hamile mi?

Geçtiğimiz yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına alan ve mutlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen Berfu ve Eser Yenenler çifti yeni bir mutluluk yaşamaya hazırlanıyor. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

'KUZEY'E KARDEŞ GELİYOR'

Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşan Berfu Yenenler, paylaşımın altına "Eveeeet artik guzel haberi size de verme vaktimiz geldiii. Kuzey'e kardes geliyoooor" notunu düştü. İkinci kez bebek bekleyen çiftin verdiği müjdeli haber takipçileri tarafından mutluluk ve sevinçle karşılandı. Çift için çok sayıda tebrik mesajı içeren yorum yapıldı. Berfu Yenenler henüz bebeğin kaç aylık olduğu ve cinsiyeti ile ilgili bilgi vermedi. Ünlü ismi henüz tanımayanlar tarafından şimdi, Eser'in eşi kim şeklinde sorular da soruluyor. İşte detaylar...



BERFU YENENLER KİMDİR?

Yapılan paylaşımın ardından ünlü isimlerin hayranları tarafından sorulan Berfu Yenenler hamile mi soruları da cevap bulmuş oldu. Özellikle Eser Yenenler'in hayranları tarafından Berfu Yenenler kaç yaşında ve Berfu Yenenler nereli sorularına da yanıt aranıyor. Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen ünlü isim Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Berfu Yenenler doğum tarihi de sıklıkla araştırılıyor. 1995 doğumlu olan Berfu Yenenler yaş olarak şu anda 25 yaşında.