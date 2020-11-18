MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin adını açıkladı

Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin adını açıkladı

18.11.2020 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin adını açıkladı

Kuzey'in ardından ikinci kez anne ve babalık heyecanı yaşayan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, doğacak bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu. Berfu Yenenler, "Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz." mesajını yayınladı.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı.

Yenenler, bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu.

2873926_f3469df27d3165c0f04a99c81b40198f_640x640

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

2873926_cc9b423c88d74509292623b160e05d20_640x640
Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için cok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçtiPeople dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti
Google, Oğuz Atay’ı doğum gününde unutmadı!Google, Oğuz Atay’ı doğum gününde unutmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Diğer Haberler

Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı

Bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından...

People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Michael B. Jordan

People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti

Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle büyüledi

Kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Feyza Civelek yeni rolü için 20 kilo verdi

Rolü için 20 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

Fragmanı bile olay! Dev kadro...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.