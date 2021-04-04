Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu! Taytlı pozuna beğeni yağdı

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de 10 gün önce dünyaya gelmişti.

İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Berfu Yenenler, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu.

Fit halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Yenenler, "İlk doğumumdan sonra da ne kadar güçlü bir vücudum olduğuna, doğum öncesi ve sonrası olan değişimimin mucizesine inanamamıştım, hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel. Vücudumuzun bize sundukları ne kadar güzel. Her halimizi çok sevelim, sevmemize izin vermeyenleri de bir güzel gönderelim, gitsin hayatımızdan" ifadelerini kullandı.

