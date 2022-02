Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'den 4. olarak ayrılan Berfu Yenenler, ''Mükemmellik baskısından aşırı bıktım'' diyerek, kendisine mesaj atan estetik uzmanlarına isyan etti.

O MESAJLARI PAYLAŞTI

Berfu Yenenler, bir diş hekiminin kendisine arka arkaya attığı mesajları paylaşarak, ''Üzüldüğüm için kızdığım için değil ama bir hekim olarak bile insanlara bu kadar estetik kaygısıyla yaklaşılmasına inanamıyorum ve her anlamda, her gün böyle her yerimle alakalı mesajlar alıyorum'' ifadelerini kullandı.

''KENDİMİ SEVMEK DE SUÇ YA!''

Berfu Yenenler bir sonraki paylaşımında, ''Kendimi her gün aynada görüyorum zaten. Rahatsız olsam ben değiştiririm. Mükemmellik baskısından aşırı bıktım, kendimi sevmek de suç ya!'' diyerek isyan etti.

Berfu ve Eser Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatmıştı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile sevgili olduktan sonra telefonundaki bütün kadınları engellediğini anlatmıştı.

Sosyal medyadan tanışan çift, 2019 yılında dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.