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Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

02.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine devamlı estetik müdahale yaptırması gerektiğini söyleyen doktorlara sitem etti.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'den 4. olarak ayrılan Berfu Yenenler, ''Mükemmellik baskısından aşırı bıktım'' diyerek, kendisine mesaj atan estetik uzmanlarına isyan etti.

O MESAJLARI PAYLAŞTI

Berfu Yenenler, bir diş hekiminin kendisine arka arkaya attığı mesajları paylaşarak, ''Üzüldüğüm için kızdığım için değil ama bir hekim olarak bile insanlara bu kadar estetik kaygısıyla yaklaşılmasına inanamıyorum ve her anlamda, her gün böyle her yerimle alakalı mesajlar alıyorum'' ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

''KENDİMİ SEVMEK DE SUÇ YA!''

Berfu Yenenler bir sonraki paylaşımında, ''Kendimi her gün aynada görüyorum zaten. Rahatsız olsam ben değiştiririm. Mükemmellik baskısından aşırı bıktım, kendimi sevmek de suç ya!'' diyerek isyan etti.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

Berfu ve Eser Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatmıştı.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

Paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile sevgili olduktan sonra telefonundaki bütün kadınları engellediğini anlatmıştı.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

Sosyal medyadan tanışan çift, 2019 yılında dünyaevine girdi.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''

Ünlü çiftin Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.

Berfu Yenenler isyan etti! ''Her yerimle ilgili mesajlar alıyorum!''


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