Berfu Yenenler nevresim takımına kendi yüzünü bastırdı!

Eşi Eser Yenenler ve kendisiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler bu paylaşımlarına yenisini ekledi.

Berfu Yenenler bu defa nevresim takımına kendi yüzünü bastırdı.

Eşi Eser'le birlikte yatakta çekilen pozlarını paylaşan Yenenler "İlişkilerde birbirine alan tanımak çok önemli" notunu düştü.

"ABLA SEN TÜRKİYE GÜZELİSİN NE YAPIYORSUN?"

Berfu Yenenlerin paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları "Şimdi Eser düşünsün", "Abla sen Türkiye güzelisin ne yapıyorsun" şeklinde yorumlar yaptı. Berfu Yenenler, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 4. olmuştu.



