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Berfu Yenenler nevresim takımına kendi yüzünü bastırdı!

15.09.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu Yenenler kendi yüzünü nevresim takımına bastırdı. Oyuncu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, eşiyle yatakta çekilen pozlarını da paylaştı. Paylaşımına gelen "Abla sen Türkiye güzelisin ne yapıyorsun" yorumu da dikkat çekti.

Berfu Yenenler nevresim takımına kendi yüzünü bastırdı!

Eşi Eser Yenenler ve kendisiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler bu paylaşımlarına yenisini ekledi.

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Berfu Yenenler bu defa nevresim takımına kendi yüzünü bastırdı.

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Eşi Eser'le birlikte yatakta çekilen pozlarını paylaşan Yenenler "İlişkilerde birbirine alan tanımak çok önemli" notunu düştü.

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"ABLA SEN TÜRKİYE GÜZELİSİN NE YAPIYORSUN?"

Miss Turkey 2021 finaline Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'e yanıtı damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyorMiss Turkey 2021 finaline Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'e yanıtı damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

Berfu Yenenlerin paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

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Hayranları "Şimdi Eser düşünsün", "Abla sen Türkiye güzelisin ne yapıyorsun" şeklinde yorumlar yaptı. Berfu Yenenler, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 4. olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya bu çift itici olduklarını ve komik olmadıklarını ne zaman kabul edecek?? zorlamayın gençler artık yaa..

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