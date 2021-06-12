Orkestra tarafından geçtiğimiz yıl filmin ne zaman çekileceği ve ne zaman vizyona gireceğine ilişkin açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada koronavirüsün birçok filmin çekimlerine engel olduğu kaydedilmişti. Bu nedenle Bergen filminin çekim tarihinin 2021 ilkbahara ertelendiği söylenmişti.

Bergen filminde Bergen'e hayat vermesi planlanan Serenay Sarıkaya, 1.5 yıldır bu role çalıştığını ifade etmişti. Ancak pandemi nedeniyle çekim takviminde değişikliğin yaşanması Sarıkaya'nın başka proje ile anlaşmasına neden oldu. Serenay Sarıkaya "Bergen" karakterini canlandırmayacak.

Bergen filminin çekimi için hazırlıklar Mart 2020'de başlamış ancak pandeminin patlak vermesi nedeniyle çekimlerin Nisan 2021’e, vizyon tarihinin ise Ekim/Kasım 2021 tarihine ertelendiği ifade edilmişti.

Şarkıcı Bergen 14 Ağustos 1989'da hayatını kaybetmişti. Şarkıcılık kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Bergen'in filminin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Bergen'in hayatını canlandıracak olan oyuncu Serenay Sarıkaya projede yer almayacağını ifade etmişti. Peki Bergen filmi ne zaman çekilecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Açıklamaların devamında filmin iddialı ve yüksek gişe hedefi olacağı belirtilirken pandemi nedeniyle sinema salonlarındaki kısıtlamalardan olumsuz anlamda etkilenmemek adına Ekim/Kasım 2021 gibi filmin çıkacağı ifade edilmişti. Öte yandan, Ekim/Kasım 2021 için pandeminin son bulacağı beklentisiyle bu yorum yapılmıştı.

BERGEN KİMDİR?

15 Temmuz 1959 Mersin doğumlu şarkıcı Bergen 14 Ağustos 1989'de Pozantı'da 30 yaşında hayatını kaybetti. Bergen, Belgin Sarılmışer adı ile bilinen Türk arabesk-fantezi şarkıcısıdır. Halis Serbes ile 1982–1989 yılları arasında, Göksel Sarılmışer ile 1977–1981 yılları arasında evli kaldı. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı ve kariyer hayatı boyunca birçok başarılı projede yer aldı. Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Bergen albümleri:

1982 /Şikayetim Var/ LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 /Kardeşiz Kader/ LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 /İnsan Severse/ LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 /Acıların Kadını /LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 /Onu Da Yak Tanrım /LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 /Sevgimin Bedeli /MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 /İstemiyorum/ LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 /Yıllar Affetmez (Aslen son albümü)/ MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 /Giden Gençliğim / MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 /Garibin Çilesi Mezarda Biter/ MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 /Son Ağlayışım /MC, CD

