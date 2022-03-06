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  4. Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmi yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na göndermede bulundu

Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmi yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na göndermede bulundu

06.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" diyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a IQ testiyle göndermede bulundu.

Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmi yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na göndermede bulundu

Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah imalı paylaşımıyla olay oldu. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan'da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı.

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Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

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Farah Zeynep Abdullah bu açıklamayı görünce kendini tutamadı.

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IQ TESTİ GÖNDERDİ

Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah Özgan'ın açıklamalarını alıntılayarak, 'IQ testi' paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan'ı da etiketledi.

Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

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Farah Zeynep Abdullah
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