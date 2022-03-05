Bergen filmi vizyona girer girmez ortalık karıştı! Galasına çevik kuvvet geldi

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde oynadığı "Bergen" filmi bugün vizyona girdi. 'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen, Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak, 30 yaşında öldürüldü.

Geçtiğimiz gün, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında hayatını kaybeden Bergen hakkında ağza alınmayacak sözler söyleyen Halis Serbest ise Adana Kozan'da yaşamaya devam ediyor.

Gazeteci Candaş Tolda Işık ise resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan film ile alakalı bir paylaşımda bulundu.

YAPIMCILAR ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Işık, Kozan'da filmin aniden gösterimden kaldırıldığını açıklarken, "8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.

Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi" şeklinde konuştu.





