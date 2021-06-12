Bergen'in mezarlığı neden kafes içinde? Bergen kimdir, ne zaman ve neden öldürüldü?

Bergen’in iki gözünü kaybetmesinden sonra sol gözünün görme yetisi daha sonra geri geldi. Ancak Sağ gözündeki hasar sebebiyle Bergen, saçlarıyla sürekli sağ gözünü kapatır ya da siyah gözlük kullanırdı. Bu olaydan sonra hapis yatan Halis Serbest, hapisten çıktıktan sonra tekrar Bergen ile yaşamaya başlamıştır. Ancak daha sonra Bergen, Halis Serbest’ten tekrar ayrılmak istemiştir. Ayrılığı kaldıramayan Halis Serbest, Bergen’in Adana turnesinde annesiyle beraber bulundukları arabanın önünü keserek, Bergen’i 6 kurşunla vurmuştur. Bergen, olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise tedaviye alınmıştır. Bergen, bir gün sonra memleketi Mersin’e defnedilmiştir. BERGEN’İN MEZARI NEDEN KAFESTE? İddialara göre, Halis Serbest Bergen’i vurmadan önce “Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım!” demiştir. Bu cümle üzerine Bergen’in annesi, mezarının etrafına kocaman bir kafes yaptırmıştır. BERGEN KİMDİR? Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan, bilinen adıyla Bergen Türk arabesk- fantezi şarkıcısı. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetti. Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sebahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındılar.

Bergen, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre 1976 yılında PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı. 1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı. 1981 yılında boşandı. Boşandığında, çocuğunu kocası alıp birlikte Hollanda'ya gitti. Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest'le tanıştı ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi. Aslında mafyalaşmış müzik piyasasının Bergen'i elinde tutmak adına Halil Serbest isimli bu şahsı kullanarak düzmece bir karı-koca senaryosu uyduruldu, resmiyette hiç evlenmedi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken sahnede kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı.