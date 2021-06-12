Bergen'in mezarlığı neden kafes içinde? Bergen kimdir, ne zaman ve neden öldürüldü?

Bergen’in iki gözünü kaybetmesinden sonra sol gözünün görme yetisi daha sonra geri geldi. Ancak Sağ gözündeki hasar sebebiyle Bergen, saçlarıyla sürekli sağ gözünü kapatır ya da siyah gözlük kullanırdı. Bu olaydan sonra hapis yatan Halis Serbest, hapisten çıktıktan sonra tekrar Bergen ile yaşamaya başlamıştır. Ancak daha sonra Bergen, Halis Serbest’ten tekrar ayrılmak istemiştir.
Ayrılığı kaldıramayan Halis Serbest, Bergen’in Adana turnesinde annesiyle beraber bulundukları arabanın önünü keserek, Bergen’i 6 kurşunla vurmuştur. Bergen, olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise tedaviye alınmıştır. Bergen, bir gün sonra memleketi Mersin’e defnedilmiştir.
İddialara göre, Halis Serbest Bergen’i vurmadan önce “Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım!” demiştir. Bu cümle üzerine Bergen’in annesi, mezarının etrafına kocaman bir kafes yaptırmıştır.
Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan, bilinen adıyla Bergen Türk arabesk- fantezi şarkıcısı. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetti. Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sebahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındılar.
Bergen, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre 1976 yılında PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı.
1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı. 1981 yılında boşandı. Boşandığında, çocuğunu kocası alıp birlikte Hollanda'ya gitti.
Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest'le tanıştı ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi. Aslında mafyalaşmış müzik piyasasının Bergen'i elinde tutmak adına Halil Serbest isimli bu şahsı kullanarak düzmece bir karı-koca senaryosu uyduruldu, resmiyette hiç evlenmedi.
1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken sahnede kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı.
Bu olay sonrasında Bergen, iki gözünü de kaybetti. Daha sonra sol gözünün görme yetisi geri geldi. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla yeni imaj kazanan Bergen bu haliyle bile çok sevildi.
1989’da tekrar sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı’dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü.
Bergen’in annesi Sabahat Çakar’ı da 3 kurşunla yaralayan Halis Serbest olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen’in naaşı ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Sebahat Çakır ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olaydan bir gün sonra Mersin’deki Akbelen mezarlığında Bergen, toprağa verildi.
SERBEST BIRAKILDI
Bergen’in katili Halis Serbest, Almanya‘da yakalandı. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya’da mahkûmiyet süresi gibi “hafifletici sebeplerle” 7 aylık bir mahkûmiyetle serbest bırakıldı.
Halis Serbest, şimdi Adana’da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte mutlu mesut bir şekilde yaşamaktadır.
İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
Adana’da yaşamını sürdüren Halis Serbest, 2018 yılında Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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