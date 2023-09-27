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Bergen oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bergen filmi nerede ve ne zaman çekildi? TV'de ilk!

27.09.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen konusu ve oyuncuları gibi detaylar günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Filmin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisi üstlenirken, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt kaleme aldı. Bergen filmi bu akşam TV'de ilk kez ekrana gelecek. Peki, Bergen oyuncuları kimdir, konusu nedir? Bergen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bergen filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah yer almıştır. Bergen filmini seyretmek isteyenler filme dair merak edilenleri sorguluyor. İşte Bergen filmi hakkında detaylı bilgiler...

BERGEN KONUSU

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu, içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen, geçici olarak çalışmak üzere annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel, en parlak döneminde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Genç kadın, yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, başarılı yorumculuğu ile Türkiye çapında büyük bir şöhret kazanır. Tehdit, taciz ve şiddet eylemleriyle seyreden gerilimli ve git-gellerle dolu bir ilişkidir Halis'le yaşadığı. Bergen hep korku içindedir. Artık kesin bir biçimde bu kâbustan kurtulduğunu düşünürken, hiç beklemediği bir anda ve mekanda silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde, hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak Türk halkının kalbine kazınır.

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BERGEN OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)
Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer
Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
Nergis Öztürk - Nadire
Şebnem Sönmez - Suna
Ahmet Kayakesen - Abdullah
Arif Pişkin - Selahattin
Suzan Kardeş - Komşu
Cemal Günbaş - Erdal
Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

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BERGEN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah’ın sanatçı Bergen’i canlandırarak üstlendiği Bergen filmi İstanbul, Ankara ve Mersin'de çekildi. 2021 yapımı olan film, 4 Mart 2022'de vizyona girdi.

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