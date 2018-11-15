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Bergüzar Korel: Ağlamaktan gözyaşım bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel, 70’li yılların ünlü oyuncusu babası Tanju Korel’i 2005’te kaybettikten sonra başlayan oyunculuk kariyerini Hello dergisine anlattı.

Yeni sezonda ekranda yer almayacağını açıklayan Bergüzar Korel, 'Yoruldum' dedi.

Bergüzar Korel'den dikkat çeken açıklamalar

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Bergüzar Korel, Hello dergisi için Monako’da özel bir çekim yaptı. Hotel de Paris Monte Carlo’da, Prenses Grace Kelly anısına restore edilen süitte objektif karşısına geçti. İşte samimi açıklamalarda bulunan Bergüzar Korel'in açıklamalardan satır başları...
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-"Ben babasız bir kızım demek yerine babamın kızı olayım dedim."
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-"Hayatım sürekli izlendiğimi bilerek ve kendimi kontrol ederek geçiyor. ‘Her istediğimi yapıyor, kimseyi umursamıyorum’ dersem yalan olur. Eskiden daha fevri ve isyankardım.”
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'ÜNLÜSÜNÜZ DİYE SAĞIRSINIZ SANIYORLAR'

'ÜNLÜSÜNÜZ DİYE SAĞIRSINIZ SANIYORLAR'
-“Ünlüsünüz diye sağırsınız sanıyorlar. Ama etrafta konuşulan her şeyi duyabiliyoruz!”
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'YORGUNUM'

'YORGUNUM'
"Bu sezon dizi yapmayı düşünmüyorum. Yorgunum. Kendimi şarj etmem, enerji toplamam lazım.”
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“Yıllardır en büyük isteğim saçımı kestirmekti. Sokağa pijamayla da çıkarım. Yerde de otururum. Tabulara takılmıyorum.”
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SOFRADA CEP YASAK

SOFRADA CEP YASAK
”Bizim evin bazı net kuralları vardır: Birlikte sofraya oturulur. Herkes tabağını kendisi kaldırır. Uyku saatinden önce mutlaka kitap okunur. Yemek sırasında asla telefon ya da iPad’le zaman geçirilmez, TV izlenmez. Bilgisayarda oyun sadece hafta sonu bir gün, yarım saat oynanır.”
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Bergüzar Korel Hello Dergisi

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