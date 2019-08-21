Bergüzar Korel'den 'hamilelik' açıklaması!

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Hamile olduğu iddia edilen Korel, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Güzel oyuncu, yaptığı açıklamada hamile olduğunu doğruladı.
Bergüzar Korel, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" sözleriyle duygularını ifade etti. (snobmagazin)
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