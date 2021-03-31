Bergüzar Korel'e Twitter şoku! Hesap adı Özgü Namal oldu

Bergüzar Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapanlardan şikayetçi oldu. Korel'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, ünlü sanatçının tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığı ifade edildi. Kötü niyetli kişilerce açılan hesaplardan suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtilerek Korel'in sadece Instagram hesabı olduğu ve başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığının altı çizildi.

TWITTER'A ŞİKAYETTE BULUNDU

Korel'in 2020 yılı yaz aylarında kendisine gönderilen çeşitli mesajlarla Twitter'da ismi ve fotoğrafı kullanılarak açılmış bir profil ve bu profilden çeşitli paylaşımlar yapıldığını öğrendiği anlatıldı. @BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan ve Korel'in fotoğrafının profil resmi olduğu hesaptan kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyan Bergüzar Korel'in söz konusu hesabı Twitter'a şikayet ettiği, ancak profilin kapatılmadığı vurgulandı. Bunun üzerine Korel'in 21 Ağustos 2020'de Instagram'daki resmi hesabından herhangi bir Twitter hesabı bulunmadığını ve kendi ismi ve fotoğrafını kullanarak yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istediği de dilekçede yer verildi.