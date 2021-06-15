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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bebeklerinin ismi belli oldu

15.06.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Korel, kız bebek beklediklerini açıkladı. Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü çocuklarına verecekleri isim belli oldu.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bebeklerinin ismi belli oldu

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

Ali ve Han adında iki oğlu bulunan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Yakın arkadaşlarıyla yemekte buluşan Bergüzar Korel, bir kızı olacağını müjdeledi. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HEPİMİZİ HEYECAN SARDI"

"Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız.. Herkes.. Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı mutlu evlatlarımız olsun.. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice’m toplamış tüm arkadaşlarımızı bir kaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı.

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Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse..
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Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan."

KIZLARINA VERECEKLERİ İSİM BELLİ OLDU

Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre; Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin doğacak kızlarına Leyla adını verecekleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah analı babalı büyütsün durumu iyi olanlar işte böyle üç -beş çocuk yapmalı adam asgari ücret alıyor üç çocuk yapıyor şaşıyorum nasıl bakıyor.

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