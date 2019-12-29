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  4. Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir açıklama daha! Kaset iddiası...

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir açıklama daha! Kaset iddiası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ablası Zeynep Korel, katıldığı magazin programında yaptığı açıklamalarla ailesine miras davası açmaya hazırlandığını söyledi. Korel kendisinde Bergüzar Korel ile ilgili kasetin de olmadığını söyledi.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir açıklama daha! Kaset iddiası...

Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ablası Zeynep Korel ‘kaset’ iddiaları hakkında konuştu. Zeynep Korel, “Emel Müftüoğlu kardeşim Bergüzar Korel’i arayarak bir telefon numarası veriyor ve aramasını söylüyor. Aradığında telefona çıkan bir adam, benim ona Bergüzar’ın kasedini sattığımı söylüyor ve para vermesi halinde kasedi kendisine teslim edebileceğini söylüyor. Bunun üzerine de Bergüzar panikliyor ve annemle birlikte telefon numaralarını değiştiriyorlar. Ancak korkmalarına, panik yapmalarına gerek yok. Ortada kaset falan yok” ifadelerini kullandı.

“HÜLYA HANIM BEDELİNİ ÖDEYECEK!”

Zeynep Korel ‘Magazin Noteri’ adlı programda veraset ilanı ile ilgili ise, “Babam hiçbir zaman aile olamadık demişti, haklıymış. Vefat ettiğinde mirasta hak talep etmedim. Fakat şimdi ailemle aramda duygusal bağlar koptu. Madem öyle avukatımla finansal bağların da kopmasını düşündük. Veraset ilanımızı verdik. Şimdi miras davamızı açacağız. Kanun bana ne verecekse, onu alacağım. Hülya Hanım evlat ayırmanın bedelini ödeyecek.” açıklamasında bulundu.

“ARTIK TEK ANNEM TOPRAK ANA”

Hindistan'da bir hafta boyunca arınma ve meditasyon kampına katıldığını anlatan Zeynep Korel'in, açıklamaları boyunca annesi Hülya Darcan'dan, “Hülya Hanım”şeklinde bahsedip “anne” kelimesini ağzına almamaya çalışması dikkat çekti. Zeynep Korel göbeğini toprağa değdirerek esas annenin; toprak ana olduğunun, kendisine hatırlatıldığını anlattı.

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Bergüzar Korel'in ablası zeynep korel

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