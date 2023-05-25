MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel kendini spora verdi! "Sabahları siyaset izlemeyi..."

Bergüzar Korel kendini spora verdi! "Sabahları siyaset izlemeyi..."

25.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının eğitimi için Londra'ya yerleşen ve zaman zaman İstanbul'a işleri için gelen Bergüzar Korel kendini spora verdi. Başarılı oyuncu spor yaptığı anları paylaştıktan sonra bir paylaşım daha yaparak takipçilerini güldürdü.

Bergüzar Korel kendini spora verdi! "Sabahları siyaset izlemeyi..."

Bir süre önce Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman işleri dolayısıyla Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel yurt dışına gitme kararını 3 çocuğunun eğitimi için almıştı. Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlar yapan Korel son olarak spora başladı.

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu!

Spor sonrasını paylaşan Bergüzar Korel esprili bir tweeti de paylaşmayı ihmal etmedi.

1

Formunu korumaya çalışan oyuncu "Sabahları siyaset izlemeyi bıraktığımdan beri daha az şişkoyum sanki, yaklaşık 3 gündür" yorumuyla takipçilerini güldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika tatilinden paylaştı! Bikini altı giymeyip...Meksika tatilinden paylaştı! Bikini altı giymeyip...
Transparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktüTransparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Oyuncu ele çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

Rakamlar belli oldu: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

Rakamlar belli oldu: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

İlginizi Çekebilir

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.