Bergüzar Korel kendini spora verdi! "Sabahları siyaset izlemeyi..."

Bir süre önce Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman işleri dolayısıyla Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel yurt dışına gitme kararını 3 çocuğunun eğitimi için almıştı. Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlar yapan Korel son olarak spora başladı.

Spor sonrasını paylaşan Bergüzar Korel esprili bir tweeti de paylaşmayı ihmal etmedi.

Formunu korumaya çalışan oyuncu "Sabahları siyaset izlemeyi bıraktığımdan beri daha az şişkoyum sanki, yaklaşık 3 gündür" yorumuyla takipçilerini güldürdü.

