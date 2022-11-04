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Bergüzar Korel Leyla'nın doğum anını anbean paylaştı! Yorum yağdı

04.11.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına taşıyarak 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 2020'de Han'a kavuştu. Ünlü çiftin kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi. Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı.

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve 2009'da nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikili, 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

halit ergenç bergüzar korel

Ünlü çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarına ise 2020 yılında kavuştu. Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi. Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı.

Paylaşımına düştüğü not ve yayınladığı görüntülerle dikkat çeken Korel, kısa sürede gündem oldu.
Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızları Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, sekiz yıldır Etiler’de oturuyordu. Ama hayranlarının evlerinin önünde beklemeleri yüzünden adres değiştirdiler. Çift, Beşiktaş’ta lüks bir siteden aldıkları eve taşındı. Bergüzar

Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir bir hüzün oluyor..
Fotoğraflarına bakıyorum..
İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum..
Gözlerimi kapıyorum..
Sonra aklımda..
Yeterince öptüm mü?
Yeterince sevdim mi?
Sımsıkı sarıldım mı?
Kokularını iyice içime çektim mi?
Koynumda iyice uyuttum mu?
Yani acaba kaçırdığım bi anları var mı?
Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..
Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla,inançla,güçle,acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı?
Her anları her an daha da kıymetli oluyor..
Canım kızım çok sev kendini..
Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın..
Neşe dolu ol sağlıklı ol..
Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru..
Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et..
Sev..
Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım..
İyi ki doğmuşsun Leyla’m..."

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek minik Leyla için iyi dileklerde bulundu.


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