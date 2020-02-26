Bergüzar Korel: Şu halimle sana bedduanın en büyüğünü ediyorum

Ablasıyla yaşadığı problemler dolayısıyla sıkıntılı günler geçiren ve ikinci oğlunu kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından zehirlenerek öldürülen köpek için isyan etti.

Sıkı bir hayvansever olan ve onlara yapılan şiddet olaylarını da son derece sert bir dille eleştiren Korel , sokak köpeğinin görüntüsü üzerinden tepkisini ortaya koydu. Instagram hesabının hikaye kısmından sert bir not paylaşan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yapana ne söyleyeyim? Allahım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!”





