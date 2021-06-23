MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten tatil pozu: Yaz başlamıştır

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten tatil pozu: Yaz başlamıştır

23.06.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor. Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'le çektiği tatil pozunu Instagram'dan paylaştı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten tatil pozu: Yaz başlamıştır

2009 yılında evlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Ali ve Han adında iki oğlu bulunan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Yaz aylarında Bodrum'daki evlerinde geçirmeye başlayan ünlü çiftten ilk paylaşım geldi.

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'le çekilen bir fotoğrafını "Yaz başlamıştır" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde 200 binden fazla beğeni geldi.

berguzar
Korel balkonda dinlenirken çektiği bir kareye ise "Tam bir emekli hayatı. Çılgın Bodrum geceleri" notunu yazdı.

be

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak? Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak?
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Babası sansürlemişti! Yasmin Erbil minik bikinisiyle şov yaptı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.