Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten tatil pozu: Yaz başlamıştır

2009 yılında evlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Ali ve Han adında iki oğlu bulunan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Yaz aylarında Bodrum'daki evlerinde geçirmeye başlayan ünlü çiftten ilk paylaşım geldi.

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'le çekilen bir fotoğrafını "Yaz başlamıştır" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde 200 binden fazla beğeni geldi.



Korel balkonda dinlenirken çektiği bir kareye ise "Tam bir emekli hayatı. Çılgın Bodrum geceleri" notunu yazdı.





