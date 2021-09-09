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Berk Atan ayrıldığı Selin Yağcıoğlu’nun fotoğrafına kayıtsız kalamadı!

09.09.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde rol alan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu geçtiğimiz günlerde, Instagram hesaplarından yayınladıkları bir açıklamayla ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'nun kızı Su ile birlikte verdiği pozuna kayıtsız kalmadı. Yağcıoğlu ile Atan barıştı mı?

Berk Atan ayrıldığı Selin Yağcıoğlu’nun fotoğrafına kayıtsız kalamadı!

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

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Ancak çiftten geçtiğimiz hafta ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

"SEN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARINDAN BİRİSİN"

Ayrılığın ardından Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutladı. Atan ise Su ile birlikte poz veren Selin Yağcıoğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmadı.

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Yağcıoğlu'na seslenen ünlü oyuncu, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.

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Ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. Barışma iddiası sonrası gözler ünlü çiftin yapacağı açıklamaya çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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