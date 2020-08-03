Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy açıklaması: Çok mutluyuz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Berk Oktay ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam bir restoranda objektiflere yansıdı.

Ortak arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda kebap keyfi yapan ikili, yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan gece yarısı ayrıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berk Oktay, "Çok şükür, çok mutluyuz. Herkesin bayramını gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullandı.



Şubat ayında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'dan boşanan Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile yer aldığı fotoğrafı "Rabbimin armağanı... Sefa geldin gönlüme" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



